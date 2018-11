Los Angeles

Der berühmte Comicbuchautor Stan Lee ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in Los Angeles, wie mehrere US-Medien mitteilten.

Am Montagmorgen sei Lee mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er später starb. Das berichtete seine Tochter dem Portal „TMZ“. Lee hatte im vergangenen Jahr mit mehreren Krankheiten zu kämpfen. Unter anderem litt er an einer schweren Lungenentzündung.

Der Autor entwickelte für Marvel Comics einzigartige Charaktere wie Spiderman, den X-Men, Iron Man und den Hulk. Mit seinem Team schuf er ganze Universen, die er durch zahlreiche Handlungsstränge immer wieder miteinander verknüpfte. Die Verfilmungen der originalen Comicbücher beschert Disney seit Jahren Milliardenumsätze an den Kinokassen.

Von RND/mkr