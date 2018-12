Braunschweig

Ein junger Mann hat zu Weihnachten aus einer Braunschweiger Kirche Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Der Mann habe am zweiten Weihnachtsfeiertag eine am Eingang der evangelischen St. Petrikirche aufgestellte Spendenbox genommen und sei auf dem Fahrrad geflüchtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Tatzeit war eine Küsterin allein in der Kirche, um nach dem Gottesdienst Arbeiten zu erledigen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls ein.

Der etwa 1,75 Meter große, schlanke Mann habe eine graue Mütze und eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift getragen, hieß es. Später habe ein Täter mit ähnlicher Beschreibung versucht, einen Geräteschuppen in einem Gartenverein aufzubrechen. Ob es sich dabei um den gleichen Mann handele, werde weiter ermittelt.

Von RND/dpa