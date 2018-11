Luxor

In Ägypten haben Forscher und Archäologen einen sensationellen Fund gemacht und erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Darunter ein antikes Grab, einen Sarkophag und weitere Begräbnisartefakte in der Thebanischen Nekropole Al-Asasif in der Tempelstadt Luxor.

In einer Zeremonie vor dem Hatschepsut-Tempel am westlichen Nilufer verkündete Altertümerminister Chaled al-Anani am Samstag den Fund einer neuen Grabstätte „mit sehr schönen Malereien“ durch französische und ägyptische Archäologen. In der zwischen dem Tal der Königinnen und dem Tal der Könige gelegenen Totenstadt Al-Asasif wurden Adelige und hochrangige Beamte der Pharaonen bestattet.

Zur Galerie In Luxor in Ägypten hat es einen Sensationsfund gegeben. Dieser wurde internationalen Medien am Wochenende präsentiert.

Die Funde sind spektakulär. Ein Sarkophag enthält die gut erhaltenen Überreste einer Frau, deren Identität jetzt geklärt werden soll. Das Grab stammt aus dem Mittleren Reich (2137 bis 1781 vor Christus) und gehörte nach Angaben des Ministeriums Thau-Irchet-If, dem Chef-Mumifizierer am Mut-Tempel in der berühmten Karnak-Anlage in Luxor.

Von RND