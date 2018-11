Euskirchen

Eine Anwohnerin in Nettersheim-Pesch (Nordrhein-Westfalen) hat bei ihrem Spaziergang am Samstag eine grausame Entdeckung gemacht. In einem Feld an einer Straße entdeckte sie eine tote Katze. Diese lag etwa zehn Meter tief im Feld.

Das Tier lag dort nicht nur enthauptet, sondern auch der Schwanz war abgeschnitten, wie die Polizei mitteilte. Es gebe derzeit weder Hinweise auf den oder die Täter noch auf den Besitzer.

