Die seit Jahren andauernde Dürre in Spanien hat Auswirkungen auf die Olivenernte.

Vier Jahre Dürre

Spanische Olivenernte bricht ein

Die Trockenheit in Südeuropa und dreifache Missernten in den vergangenen Jahren sind zu einem großen Problem bei der Olivenernte in Spanien geworden. Auch die Preise in unseren Supermärkten leiden darunter.