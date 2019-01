Berlin

Ende Dezember tauchten erstmals Fotos von einem neuen Mann an der Seite von Sophia Thomalla auf: Die Schauspielerin (29) kuschelte mit Torwart Loris Karius (25) in Miami. Nun sollen ihre Fans an ihrem Glück teilhaben: Am Mittwoch postete sie auf ihrer Instagram-Seite ein Foto, wie sie ihren neuen Freund küsst und schreibt dazu „Jetzt schon das beste Jahr!“.

Ihren Instagram-Followern gefällt das, darunter auch einige Prominente. Ihre Mutter Simone Thomalla kommentierte zum Beispiel: „Ich bin glücklich, wenn du es bist“. Moderatorin Sylvie Meis postete zwei Smilies mit Herzchen-Augen. Und der Fußballer selbst kommentiere mit einem lachenden Smiley: „Spielerfrau“.

Von RND