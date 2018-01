Sohn und Schwiegertochter sitzen in U-Haft

Die Polizei durchsuchte am Montag das Haus des verdächtigen Ehepaares. © dpa

Eltern getötet und eingemauert

Es klingt wie der Stoff aus einem drittklassigen Kriminalroman, ist in Franken aber Realität: Ein Mann hat offenbar seine Eltern getötet und anschließend auf seinem Grundstück eingemauert. Nun sitzen er und seine Ehefrau in Untersuchungshaft.

Schnaittach. Im Fall des getöteten und eingemauerten Ehepaares aus Schnaittach nahe Nürnberg sitzen der tatverdächtige Sohn und dessen Frau in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl erlassen, sagte Staatsanwältin Anita Traud am Dienstag. Die Ermittler werfen dem 25-Jährigen und seiner 22 Jahre alten Frau gemeinschaftlichen Mord in zwei Fällen vor.

Die Frau habe bestritten, an der Tötung beteiligt gewesen zu sein. Der 25-Jährige habe bisher keine Angaben gemacht. Die Leichen der beiden Opfer sollten noch am Dienstag obduziert werden, um die Todesursache festzustellen. Sie waren in einem Nebengebäude der Garage eingemauert worden. Die Beamten sind sich sicher, dass es sich bei den Toten um die beiden Vermissten handelt.

Die 66 Jahre alte Frau und ihr 70 Jahre alter Ehemann waren seit Mitte Dezember vergangenen Jahres nicht mehr gesehen worden. Der Sohn hatte seine Eltern erst Ende Dezember als vermisst gemeldet. Weil er in seinen Aussagen widersprüchliche Angaben machte, schöpfte die Polizei Verdacht. Das tatverdächtige Paar war am Montag festgenommen worden.

Von RND/dpa/iro