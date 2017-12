So wird ein Schuh draus

Ein paar Plätze weiter sitzt Marco. “Meine Frau meint, ich habe einen Schuhtick. Nur weil ich 20 Paar Schuhe mehr habe als sie“, erklärt er. Die anderen Teilnehmer lachen. Marco hat zwar viele Schuhe, doch die sollen möglichst lange erhalten bleiben. Auf der Suche nach einem guten Schuhpflegemittel ist Marco schließlich auf das Seminar gestoßen. Für ihn war es genau das Richtige: “Sobald ich Schuhe getragen habe, putze ich sie und stelle sie in den Schrank, damit sie ruhen können.“

Draußen auf der Straße allerdings bietet sich dem geschulten Auge des Betrachters ein ganz anderes Bild: “Wenn ich in Berlin unterwegs bin, dann schaue ich mir die Schuhe der Männer an. Neun von zehn Paaren sind ungepflegt“, sagt Tobias Börner von Shoepassion. “Schwarze Schuhe sind zum Beispiel oft von einem grauen Schleier bedeckt. Schuhpflege ist in Deutschland offenbar nicht so populär.“

Das liegt laut Börner vor allem an der Qualität: Vor einigen Jahrzehnten war es üblich, die Schuhe nach jedem Tragen zu pflegen, um sie möglichst lange zu erhalten. Später dann kam mehr und mehr billige Produkte aus Asien nach Europa, viele Produkte sind mittlerweile aus Textilien oder Kunstleder gefertigt. Sie zu pflegen lohnt sich für die meisten Kunden nicht mehr – zumal sie sich für verhältnismäßig wenig Geld neue kaufen können. Diese Entwicklung sehen auch die Kollegen bei der Marke Erdal in Mainz, die einer der größten Hersteller von Schuhpflege in Deutschland ist. Erdal-Produktentwicklerin Petra Gerhard spricht gar von einem schrumpfenden Markt für Schuhpflege. Zeitgleich forderten viele Konsumenten aber auch mehr Nachhaltigkeit in der Schuhpflege – und weniger Chemie.

Seminarleiter Robby John erklärt den Teilnehmern, wie sie am besten ihr Schuhwerk reinigen. Quelle: Jacqueline Schulz

Das deckt sich mit den Beobachtungen von Tobias Börner. “Immer mehr Menschen legen wieder mehr Wert auf hochwertige Produkte und echte Handarbeit – und wollen diese dann auch entsprechend pflegen“, sagt er. Und so bietet Shoepassion mit wachsendem Erfolg Schuhpflegekurse an – zunächst nur in Berlin, wegen der Nachfrage aber mittlerweile auch in den Filialen in Hamburg, Frankfurt und München. Das Unternehmen ist mit dieser Idee übrigens nicht allein: Anbieter wie beispielsweise Ed.Meier in München bieten längst ähnliche Fortbildungen an. “Geiz ist geil war einmal. Heute stellen sich viele Menschen gegen die Wergwerfmentalität der Gesellschaft. Sie interessieren sich für gute Produkte und Qualität. Die Schuhpflege gehört dazu – und zwar nicht nur einmal im Jahr an Nikolaus“, sagt Börner.

Und so fängt Seminarleiter Robby John an diesem Abend von vorne an mit der Geschichte des Schuhs und einer ausführlichen Lederkunde. Es dauert ganze drei Stunden, bis die Teilnehmer endlich ihre mitgebrachten Schuhe herausholen und putzen können. Nun wird es dreckig. Im Konferenzraum wartet ein großer, gedeckter Tisch auf die kleine Gruppe. Es liegen allerlei Schuhpflegeprodukte und Bürsten bereit, daneben stehen Schalen mit Salzstangen, getrockneten Tomaten, Wein und Wasser. Sofort greifen einige hungrig zu.

“Als Erstes entweder die Putzbürste mit dem geschwungenen Holzgriff greifen oder die mit dem ganz kurzen, harten Rosshaar“, sagt John. Seine Teilnehmer beginnen, behutsam über ihre Schuhe zu bürsten. Mesut hat Glück. Während die anderen Teilnehmer neun Phasen eines streng vorgegebenen Putzvorgangs aus Cremen, Bürsten und Polieren absolvieren, stehen ihm nur zwei Arbeitsschritte bevor: Mesuts Raulederschuhe sind empfindlich und vertragen entsprechend wenig Pflege. Während die anderen also Pomade auftragen, diese trocknen lassen und zwischenpolieren, später die Wachscreme einbürsten und dann die Rahmenfarbe auf den Sohlenkanten verteilen, sitzt er nur da und schaut zu. Als die anderen in hoher Geschwindigkeit ein letztes Mal polieren, ist Mesut längst fertig. Er hat seine Schuhe lediglich mit einer weichen Bürste von Schmutz und Staub befreit und ein Pflegemittel aufgetragen.