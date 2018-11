New York

Helene Fischer ist in Deutschland ein gefeierter Star, ihre Konzerte sind regelmäßig ausverkauft – doch spielt sie tatsächlich in einer Liga mit Musik-Größen wie Justin Timberlake oder Britney Spears? Die etwas überraschende Antwort: Die deutsche Schlager-Sängerin ist sogar erfolgreicher – zumindest was die Ticket-Verkäufe anbelangt.

Die „New York Times“ veröffentlichte eine Liste der Musiker mit den durchschnittlich größten Konzerteinnahmen pro Stadt und den durchschnittlichen Ticket-Preisen. Und siehe da: Helene Fischer liegt weltweit auf dem siebten Platz, deutlich vor Justin Timberlake, Britney Spears oder Roger Waters. Die durchschnittlichen Konzert-Einnahmen betragen 3.671.517 Dollar, ein Ticket kostet im Durchschnitt 81,71 Dollar.

So viel verdienen die Musik-Stars mit ihren Konzerten:

Zur Galerie Helene Fischer sticht Weltstars wie Justin Timerlake oder Britney Spears aus – zumindest was den finanziellen Erfolg ihrer Konzerte betrifft.

Von RND