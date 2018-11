Berlin

40 Jahre „Vogue“ in Deutschland – das Cover der Jubiläumsausgabe ziert eine Frau, die im Gründungsjahr der Modezeitschrift aus dem Hause Condé Nast noch gar nicht auf der Welt war: Sängerin Helene Fischer. Die 34-Jährige, die vor allem mit ihrem Hit „Atemlos durch die Nacht“ populär wurde, posierte für das Fotoshooting barfuß, wie sie in einem am Donnerstag in Auszügen vorab veröffentlichten Gespräch mit der Zeitschrift sagte.

„So geerdet und verbunden mit dem Boden – das hat ganz schön viel ausgelöst bei mir“, sagte Fischer. So habe sie dem Fotografen alles von sich geben können. Sie habe schon einige Shootings gemacht, und es sei immer ihr Ziel, die „echte Person“ zu präsentieren. „Trotzdem sind extravagante Outfits, das Make-up, das Setting natürlich auch immer eine Barriere, manchmal auch Schutz und Spielplatz zugleich.“ Bei „Vogue“ sei das anders gewesen: „Ich war so pur wie noch nie.“

C‘mon VOGUE ❤️ Mit großer Dankbarkeit erfüllt, blicke ich auf das unvergessliche Shooting für die @voguegermany zurück🙏🏼... Gepostet von Helene Fischer am Donnerstag, 29. November 2018

Bei Facebook teilte Helene Fischer das Cover der Zeitschrift. Dazu schrieb sie: „Mit großer Dankbarkeit erfüllt, blicke ich auf das unvergessliche Shooting für die @voguegermany zurück.“ Auch dem Fotografen Peter Lindbergh dankte sie: „Herzen Dankeschön für diesen poetischen, ehrlichen und magischen Tag mit Dir“

Von RND/dpa