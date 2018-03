So funktioniert der Stoffwechsel

Berlin. Grün und glibberig? Fehlanzeige. Ein Algen-T-Shirt ist weich, glatt und liegt angenehm leicht auf der Haut. Geht es nach Pionieren wie dem deutschen Textilunternehmer Peter Mattis, könnten Rohstoffe wie Seegras nicht weniger sein als die Zukunft der Modeindustrie.

Ursprünglich war Mattis auf Berufskleidung und andere Textilien spezialisiert. Er vertrieb Baumwolle und andere Fasern. Das Familienunternehmen im ostwestfälischen Vlotho hatte er von seinem Vater unternommen. Dann aber erzählte ein Bekannter von den Braunalgen, die vor der isländischen Küste geerntet würden und die zur Textilfaser taugten. Für Peter Mattis schließlich wurde der Seetang ein Stoff, aus dem Träume sind.

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt schließlich die Modebranche seit Jahren, zugleich schießt der Konsum von Kleidung in die Höhe. Wirtschaftsforscher errechneten laut Greenpeace, dass deutsche Verbraucher ihre neugekauften Kleidungsstücke im Schnitt nur noch halb so lange tragen wie noch vor 15 Jahren. Zeitgleich hat sich die weltweite Produktion von Kleidung verdoppelt. Immer mehr Stoff wird gebraucht.

Die Umweltkosten von Polyester auf Erdölbasis und des wasserintensiven und pestizidreichen Baumwollanbaus sind enorm. Braunalgen dagegen sind an vielen Stränden der Erde zu finden. Auf dem Karibischen Meer etwa treiben sie teppichweise und überschwemmen die Strände.

Im Vergleich zu Baum- und Merinowolle hat das Material in der Textilherstellung zudem zahlreiche Vorteile: Die Algenstoffe sind nachhaltig und können kompostiert werden. Sie enthalten außerdem Spurenelemente, die entzündungshemmend wirken und sich besonders für Allergiker eignen sollen. Befürworter sagen der Faser sogar eine verjüngende, mindestens aber eine die Jugend erhaltende Wirkung nach. In Langzeitstudien erwiesen ist dieser Effekt freilich noch nicht.

“Zu Beginn wurde ich in der Branche belächelt. Aber ich hatte ein Material entdeckt, das ich genial fand – also blieb ich dran“, sagt Mattis. Er sah vor allem im Outdoorbereich seine Chance: Schweißhemmende und absorbierende Eigenschaften, wie sie die Algenfaser besitzt, haben sonst nur Merinowolle und meist synthetische Mischgewebe. Die Produktion von Merinowolle jedoch ist unter Tierschützern wegen der Haltungsbedingungen und der teils schmerzhaften Schur umstritten, Polyesterfasern wegen der Verschmutzung der Weltmeere durch winzige Plastikpartikel, die bei jeder Wäsche ins Abwasser gelangen.

Türkis wie das Meer, aber nicht glibberig wie die Algen, aus denen es gemacht ist: T-Shirt aus der Kollektion von Palgero. Quelle: Palgero

Mattis sagt, er habe sich auch deshalb für die Alge entschieden. Geerntet werden seine Braunalgen an isländischen Fjorden, und zwar immer nur die nachwachsenden Triebe der Algen, berichtet der Unternehmer. Danach werden die T-Shirts des Labels Palgero nach seinen Angaben in europäischen Betrieben, meist in Deutschland, produziert. Die Gewinnmargen sind laut Mattis kleiner als in der internationalen Massenproduktion.

Auch Josephine Barbe aus Berlin experimentiert mit Algen. Wie das Label Palgero hat auch sie sich des vom thüringischen Unternehmen Smartfiber entwickelten Algenstoffs Seacell angenommen. Barbe ist Wissenschaftlerin an der Technischen Universität Berlin und erforscht nachhaltige Textilien, ihre Studenten nähen umweltverträgliche Alltagskleidung. Den Algenstoff wählte Barbe, um Aufmerksamkeit auf alternative Fasern zu lenken. “Alle wollen Baumwolle tragen, aber die ist mittlerweile kaputt und vergiftet die Welt“, sagt sie.

Wie Barbe und Mattis experimentieren auch andere Designer und Hersteller mit ungewöhnlicheren Rohstoffen für Garn und Zwirn. Brennnesseln, Milchreste, Bananenfasern, Krabbenschalen und Sojaabfälle gehören zu den Rohstoffen, aus denen Material hergestellt werden kann. Auch die Kompostierbarkeit am Lebensende der Kleidung rückt immer mehr in den Mittelpunkt nach dem Motto: Wenn schon Müll, dann wenigstens für die Biotonne.