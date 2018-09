München

Da weiß man ja gar nicht, wo man hinsehen soll: Überall tummeln sich Promis auf der Wiesn. Nicht nur live in München, sondern auch in den sozialen Medien sind plötzlich ganz viele Stars in Dirndl und Lederhose zu sehen, die ihren Fans Bilder und ein paar nette Zeilen senden.

Prost! Schlagersänger Florian Silbereisen (37) stößt auf eine „friedliche Wiesn“ an – allerdings ohne Freundin Helene Fischer.

Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski präsentiert ihren Followern stolz ihre Wiesn-Frisur:

Ist mit Ehemann Lucas Cordalis auf der Wiesn unterwegs: Daniela Katzenberger im roten Dirndl.

Extra aus den USA angereist und diesmal sogar mit Sohn Patrick, der seinen 25. Geburtstag auf der Wiesn feierte: Filmstar Arnold Schwarzenegger (71, „Terminator“):

Auch Politiker sind vor Ort: Markus Söder (CSU) vergnügt sich auf dem Oktoberfest:

Mit im Schlepptau: CDU-Kollege Jens Spahn, der dieses Bild mit seinen Followern teilt:

Zur Galerie Das lassen sich auch die Promis nicht nehmen. Tag eins der Wiesn, Tag eins auch für Schwarzenegger und Co., sich auf der Theresienwiese in München blicken zu lassen. Für viele Prominente gehört der Wiesn-Besuch zum guten Ton.

Viktoria Lauterbach präsentiert ihren Fans ihr schickes Dirndl und schwärmt vom „Frühstück bei Tiffany“:

Heute hatte ich mein ganz privates „Frühstück bei Tiffany“. Leider ohne die bezaubernde Audrey Hepburn, dafür aber mit... Gepostet von Viktoria Lauterbach am Samstag, 22. September 2018

Schauspieler und Moderator Jochen Schropp stößt mit Cheyenne („Alles was zählt“) und Valentina Pahde („GZSZ“) mit einer Maß Bier an:

Die beiden lassen es sich natürlich auch nicht nehmen, ihren Fans ein paar Grüße zu schicken:

Kann in diesem Jahr wegen Dreharbeiten leider nicht dabei sein, wünscht aber trotzdem allen eine schöne Wiesn: Schauspieler Elyas M’Barek:

Wünsche eine friedliche Wiesn, meine Freunde im Süden 🍻 Der Hausmeister vom Käferzelt bleibt dieses Jahr leider vor Gericht in Berlin, aber ihr macht das schon:) #derfallcollini Gepostet von Elyas M'Barek am Samstag, 22. September 2018

Hmmm, lecker! Model Sarah Harrison posiert mit rosa Zuckerwatte:

Ein Dirndl im wilden Leo-Look trägt Patricia Blanco auf dem diesjährigen Oktoberfest:

„Endlich wieder Wiesn!“, freut sich Moderator Micky Beisenherz – und stößt darauf gleich mal an:

Erst posen, dann essen: Schauspielerin Mariella Ahrens mit einer Brezn auf dem Oktoberfest:

Simone Ballack ist dieses Jahr allein auf dem 185. Oktoberfest unterwegs. Sie ist frisch getrennt von ihrem 15 Jahre jüngeren Freund Florian Streifeneder (27).

Was man als Ehemann nicht alles über sich ergehen lassen muss ... Wayne Carpendale trägt es mit Humor:

Und Annie Carpendale postet das passende Beistück dazu:

„München we love u!!!“, schreibt Model Monica Ivancan auf Instagram:

Die Freude ist ihm ins Gesicht geschrieben: Ob Moderator Kai Pflaume vorher schon eine Runde im Riesenrad gedreht hat?

Von RND/hsc