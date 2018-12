Las Vegas

Treffen sich vier ältere deutsche Promis nachts in Las Vegas – und alle tragen Sonnenbrillen. Was wie der Anfang eines Witzes klingt, war in Wirklichkeit der 80. Geburtstag von Heino in der Hauptstadt des Glücksspiels. Gefeiert wurde im besten Steakhaus der Stadt mit Siegfried und Roy als Ehrengäste.

Die Reise hatte Ehefrau Hannelore (76) ihrem Heinz Georg Kramm (so Heinos bürgerlicher Name) zum runden Geburtstag geschenkt. Donnerstagabend traf das Ehepaar im Steakhouse des Wynn Hotels ein. In dem Nobel-Hotel übernachtet auch das Ehepaar. In der Lobby des Restaurants wartete das Geburtstagskind dann mit einem Glas Champagner auf die übrigen Gäste. Die „Magier des Jahrhunderts“ trafen beim zweiten Glas ein.

Steaks satt in einem der besten Restaurants von Las Vegas

Siegfried ganz in schwarz, Roy im Rollstuhl mit einem blauen Blazer. Und so wie Heino und Hannelore trugen auch die beiden Sonnenbrillen. Etwas später stießen zum Geburtstagskind, Ehefrau Hannelore und seinen beiden magischen Gäste auch weitere Freunde und Familienmitglieder.

Aufgetischt wurden – wie könnte es in dem Steakhouse ander sein – die „unvergleichlich besten Steaks in Las Vegas“ – mit Blick auf einen künstlichen See und Wasserfall.

Von RND/sin