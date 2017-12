So feiern Europas Könige Weihnachten

Royale Festtage

Afternoon Tea bei der Queen, ein Urlaub in Australien oder offizielle Verpflichtungen: Die Royals verbringen Weihnachten ganz unterschiedlich. Hier einige Einblicke.

Berlin. Was genau bei Königs unterm Weihnachtsbaum passiert und wie die Bescherung ausschaut - das ist natürlich streng geheim. Aber mehrere Königshäuser geben trotzdem Einblick, wie sie feiern, einige zeigen sich während der Festtage auch der Öffentlichkeit. In diesem Jahr gibt es zu Weihnachten auch ein paar royale Premieren.

Großbritannien

Die britischen Royals feiern Weihnachten wie jedes Jahr auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Die Familie trifft sich am 24. Dezember zum Afternoon Tea bei der Queen. Anders als die meisten Kinder in Großbritannien dürfen sich Prinz George und Co. schon an Heiligabend über ihre Geschenke freuen - eine Tradition, die auf die deutschen Vorfahren der Queen zurückgeht. Britische Kinder dürfen erst am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags auspacken.