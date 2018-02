So bieder sehen die Instagram-Kids aus

Berlin. Instagram ist nicht nur ein Paradies für Selbstdarsteller, sondern auch ein weltweites Lookbook für Lifestyle-Fetischisten. Wohnen, Essen, Reisen, Aussehen – die Fotoplattform gilt als Optimierungshilfe für all jene, denen Außenwirkung besonders wichtig ist. Ob jemand als trendbewusst, cool und interessant gilt, hängt für viele davon ab, wie instagramwürdig seine vermeintlichen Schnappschüsse sind.

Eltern dient dabei der eigene Nachwuchs oft als Vorzeigeobjekt, der häufig mit ausgewähltem Outfit vor sorgsam dekorierter Kulisse präsentiert wird. Ganz so, wie andere ihren Porsche oder ihre Luxushandtasche vorzeigen. So wird schon das Neugeborene in seinen Designerstramplern schnell zu einer Art Topmodel. Vor allem, wenn der Instagram-Account nicht nur für die Verwandtschaft, sondern für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist. Kritiker sehen in solchen Veröffentlichungen die Persönlichkeitsrechte der Kinder massiv verletzt.

Gut, es gibt auch Eltern, die ihre Kinder mit Matsch eingesaut, beim Sabbern, Spucken, in der Badewanne oder auf der Toilette zeigen. Angesichts dessen mag das gepostete Album eines hübsch ausstaffierten Babys oder Kleinkinds selbst Kritiker milde stimmen. Doch auch reine Modenschauen nehmen zuweilen bizarre Formen an.

Kaum raus aus der Krabbelphase, schon perfekt auf Jahrhundertwende getrimmt: Die Kindermode von Little Creative Factory macht aus Kleinkinder nostalgische Anziehpüppchen. Quelle: Instagram

Jüngstes Beispiel ist eine Art Fotowettbewerb, den das spanische Label Little Creative Factory angestoßen hat. Die Marke kultiviert mit ihren sackleinenen und samtenen Kinder-Outfits im Stil von “Unsere kleine Farm“ die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und Natürlichkeit, wie sie sich auch die Wohnwarenwelt schon seit Längerem zunutze macht.

Die Menschen zieht es in die Städte, doch ein Holzhaus auf dem Land im Shabby-Chic ist der Inbegriff unserer von skandinavischen Einrichtungshäusern geprägten Hygge-Träume, in denen sich in spätsommerlichem Licht die mindestens drei Generationen umfassende Familie an einer mit Wiesenblumen und handgefertigten Keramikschüsseln bedeckten Tafel zum Essen aus eigener Ernte niederlässt.

Die ganze Familie? Nein. Die jüngeren Kinder in ihren Schürzenkleidern und Knickerbockern laufen noch eben barfuß durchs Weizenfeld oder stehen vor Urgroßmutters altem Webrahmen und blicken sinnend auf die Hinterlassenschaften längst vergangener Zeiten. In dieser Welt gibt es kein grellbuntes Plastikspielzeug und keine Playstation. Die Kinder, so scheint es, sind keine Digital Natives. Eher ziehen sie mit Botanisiertrommel und Herbarium durch die Natur, frei von Polyester auf der Haut und Whatsapp-Zwang im Kopf.