Die Freundin des im vergangenen Jahr erschossenen Rappers XXXTentacion hat einen Sohn zur Welt gebracht – sieben Monate nach dem Tod des Musikers. Die Mutter von XXXTentacion, Cleopatra Bernard, bestätigte die Geburt, berichtete das US-Portal Entertainment Online. Jenesis Sanchez, die zum Zeitpunkt seines Todes mit dem Rapper liiert war, und ihr Sohn Gekyumes gesund seien.

Gekyumes Name sei abgeleitet von einem Wort, das sich XXXTentacion vor seinem Tod ausgedacht habe, heißt es in einer Stellungnahme der Familie. Es bedeute demnach „ein anderer Zustand“ oder „nächstes Gedanken-Universum“.

XXXTentacion war im Juni 2018 in Florida auf offener Straße erschossen worden. Der 20-Jährige, dessen bürgerlicher Name Jahseh Dwayne Onfroy lautete, war beim Verlassen eines Motorradhändlers von zwei Tätern in seinem Auto niedergeschossen worden.

Von RND/seb