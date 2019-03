Kiel

Eine Frau ist in Hamburg-Poppenbüttel von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Die 60-Jährige zog sich bei dem Unfall am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben schwerste Verletzungen zu, an denen sie starb.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stellte die 60-Jährige ihr Auto an einer abschüssigen Tiefgaragenzufahrt ab und verließ das Fahrzeug, um das Garagentor zu öffnen. Als sich das ungesicherte Fahrzeug selbstständig in Bewegung setzte und die Zufahrt herabrollte, versuchte die 60-Jährige nach ersten Erkenntnissen noch vergeblich, das Fahrzeug an der Motorhaube zu stoppen.

Die 60-Jährige wurde von dem Fahrzeug überrollt und erlitt schwerste Verletzungen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an, so die Polizei am Montag.

Von RND