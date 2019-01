Hamburg

Ex-DSDS-Jurorin Shirin David hat gerade erst die erste Single ihres Lebens veröffentlicht – und landet damit gleich in den iTunes-Verkaufscharts. Und nicht nur das: Das Gesicht des Social-Media-Stars (4,3 Millionen Follower bei Instagram) ziert zugleich das Logo der Playlist „New Music Friday Deutschland“ auf Spotify. Der 23-Jährigen zufolge ist es das erste Mal, dass einer Newcomerin diese Ehre zuteil wird.

In ihrer Insta-Story bedankte sie sich denn auch wenige Stunden vor der Veröffentlichung von „Orbit“ bei ihren Fans, die sie durch die Produktionsphase getragen haben: „Ich wollte einmal für euren Support danken. Um 0 Uhr ist es so weit. Ich habe eure ganzen Pre-Oders gesehen, eure Pre-Sales, eure Posts, eure Nachrichten. Ich sage euch nur eine Sache: Das ist erst der Anfang!“

Während viele ihr Idol für den Erfolg feiern, gibt es auch kritische Stimmen. So schreibt eine Userin auf Instagram: „Die ganzen zwei Jahre hat sie für so ein scheiß Song gebraucht? Und so groß geredet dann kommt sowas?!“ – Und ein anderer Follower schreibt: „Bei mir kommt der Song definitiv nicht auf die Playlist, mal schauen wie das Album wird.“

Von RND