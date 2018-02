Selbstmordanschlag auf US-Botschaft in Podgorica

Auf die US-Botschaft in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica ist in der Nacht auf Donnerstag ein Anschlag verübt worden. © AP

Montenegro

Auf die US-Botschaft im Balkanstaat Montenegro ist ein Anschlag verübt worden. Ein Mann habe kurz nach Mitternacht offensichtlich eine Handgranate auf das Botschaftsgebäude in der Hauptstadt Podgorica geworfen und sich dann selbst umgebracht, berichteten die Regierung und örtliche Medien am Donnerstag.

Podgorica. Ein Unbekannter hat nach Angaben Montenegros eine Granate an die US-Botschaft in Podgorica geworfen. Der Mann habe sich anschließend mit einem anderen Sprengsatz selbst getötet, teilte die Regierung des Balkanlandes am Donnerstagmorgen mit. Außer dem mutmaßlichen Angreifer sei niemand getötet oder verletzt worden. Zudem seien keine Schäden entstanden, so die Regierung.

Der Mann warf die Granate gegen Mitternacht auf das Anwesen der Botschaft, wie es hieß. Die Gegend wurde von der Polizei abgesperrt. Die Botschaft forderte US-Bürger dazu auf, das Gebiet zu meiden. Die USA unterhalten seit 2006 diplomatische Beziehungen zu Montenegro, das seit vergangenem Jahr auch Mitglied der Nato ist.

Von RND/dpa/AP