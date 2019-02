Boizenburg

Ein 58-Jähriger ist nach einem Schwertangriff in einem Boizenburger Restaurant ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer an den Händen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Samstagmorgen offenbar ein Streit zwischen einem 31-jährigen Mann und einer gleichaltrigen Frau eskaliert. Der Angreifer verließ die Gaststätte, kehrte wenig später mit einem Schwert zurück und ging damit auf die Frau los.

Ein Gast ging jedoch dazwischen, verhinderte so vermutlich Schlimmeres und wurde selbst verletzt. Der Mann versuchte dem 31-Jährigen das Schwert abzunehmen. Dabei verletzte der Angreifer den Gast. Das Opfer erlitt tiefe Schnittwunden und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Angreifer flüchtete. Das Schwert ließ er zurück. Die Polizei konnte die Waffe sicherstellen. Der namentlich bekannte Mann wurde noch nicht gefasst, die Fahndung nach ihm dauert an. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von RND/kst