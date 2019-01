Storebælt

In Dänemark kam es zu einem tragischen Zugunglück mit sechs Todesopfern: Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf einer Zufahrtsbrücke zur eigentlichen Brücke über den Großen Belt.

Der Personenzug soll auf dem Weg von Fyn nach Sjælland/Kopenhagen gewesen sein. Berichten zufolge soll der Zug „hart gebremst haben“. Gegen einen Personenzug waren in diesem Augenblick offenbar Bierkisten gestürzt, die wegen des Sturms aus einem entgegenkommenden Güterzug geweht wurden.

Wie viele Menschen bei dem Unglück am Mittwochmorgen darüber hinaus verletzt wurden, war zunächst unklar. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden 16 Insassen verletzt. Nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau handelte es sich um das schlimmste Zugunglück in Dänemark seit 1988.

Augenzeugen berichten

Der Dänischen Bahngesellschaft (DSB) zufolge waren 131 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder an Bord. Reisende, die mit dem Zug unterwegs waren, schildern ihre Wahrnehmung des Unglücks unterdessen gegenüber dänischen Medien als Augenzeugen.

Der Sender TV2 beispielsweise hat mit Li Peng gesporchen, die plötzlich ein lautes und ungewöhnliches Geräusch gehört hatte. „Das Geräusch wurde lauter und lauter und auf einmal waren drei Fenster kaputt“, sagt sie. „Ich weiß nicht, was das war, aber der Zug fuhr noch. Es war schwer für mich, die Lage zu beurteilen. Etwa zwei Minuten lang wusste ich überhaupt nicht, was passierte.“ Sie habe sich sofort unter den Sitz vor ihr verkrochen und dann abgewartet.

Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden wurde wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt, Züge konnten aber passieren.

Die Große-Belt-Brücke ist eine reine Autobahn. Der Zugverkehr geht auf Sprogö in einen Tunnel unter den Belt. Das Unglück ereignete sich demnach auf einer Brücke vor der eigentlichen Belt-Brücke.

Zugverkehr ist eingestellt

Derzeit ist der Zugverkehr zwischen Korsør und Nyborg eingestellt. Der Bahn- und Straßenverkehr zwischen den Inseln Seeand und Fünen scheint durch den Unfall komplett unterbrochen zu sein. Das gab es so noch nie in der Geschichte des Landes.

Zuvor hatte heftiger Wind bereits in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden waren am Mittwochmorgen wegen umgestürzter Bäume mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom.

Die Brücke über den Storebælt verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland (Sjælland) und ist damit einer der wichtigsten Verkehrswege Dänemarks. Auf Seeland liegt auch Kopenhagen. Viele Reisende aus Deutschland nutzen die Brücke, wenn sie mit dem Auto in die dänische Hauptstadt oder in Richtung Schweden fahren.

Von RND/Thomas Paterjey/dpa