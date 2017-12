Schweizer feiert Weihnachten als 135-facher Millionär

Rekordjackpot

Für diesen Lottospieler dürfte das Weihnachtsfest besonders glanzvoll werden. Ein Schweizer hat kurz vor den Feiertagen 135 Millionen Euro im Lotto abgeräumt – und damit einen neuen Rekord geknackt.

Basel. Mit einem Einsatz von umgerechnet gut 20 Euro hat ein Lottospieler in der Schweiz kurz vor dem Fest einen Rekordjackpot geknackt: Der Gewinner darf 157 Millionen Franken (rund 135 Millionen Euro) abholen, wie die Lottogesellschaft Swisslos in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Das Los wurde erst am Dienstagmittag in der Region Zürich gekauft. Ob der Gewinner sich sofort meldete, sagte die Lottogesellschaft zunächst nicht.

Der letzte Haupttreffer in dieser Lotterie wurde vor dreieinhalb Jahren gewonnen. Damals waren es aber „nur“ knapp 27 Millionen Euro. Der bisherige Rekord wurde 2013 aufgestellt – mit rund 100 Millionen Euro.

Von dpa/RND