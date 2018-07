Graubünden

Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Ein sechs Jahre alter Junge ist in den Schweizer Alpen von einem herunterstürzenden Stein getroffen worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, war das Kind aus Belgien gemeinsam mit seiner Familie am Morteratschgletscher in Pontresina unterwegs. Von einer Geröllhalde am Fuße des Gletschers löste sich demnach ein Stein, stürzte auf den Jungen und traf ihn am Kopf. Wiederbelebungsversuche der Familie und der Rettungskräfte hatten keinen Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden untersuchen nun die genauen Umstände des Unfalls.

Von RND/iro