Auf Fräulein Meis, liebevoll „Meislein“ genannt, konnte sich Professor Brinkmann stets verlassen: Jetzt wurde bekannt, dass die Darstellerin der beliebten „Schwarzwaldklinik“-Sekretärin, Karin Eckhold, bereits am 3. Juli im Alter von 80 Jahren in ihrer Heimat Hamburg gestorben ist. Das berichtet das Nachrichten-Portal „T-Online.de“. Die Umstände ihres Todes sind nicht bekannt. Ihr Ehemann Otmar Herren starb am gleichen Tag, wie aus einer Pressemitteilung hervorgehen soll.

Eckhold war ausgebildete Opernsängerin. Sie spielte unter anderem am Theater des Westens in Berlin und sang in der Haifischbar. Außerdem arbeitete sie als Synchronsprecherin für die US-Serien „Knight Rider“ und „Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann“.

Von RND