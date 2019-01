Köln

In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs sind Schüsse gefallen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Altenberger Straße angerückt, eine Spezialeinheit durchsucht dort ein Wohngebäude, in dem sich womöglich noch bewaffnete Personen aufhalten.

Zum Hintergrund könne die Polizei Köln einen konkreten Rockerbezug derzeit nicht bestätigen, schreibt die Polizei bei Twitter und bittet Passanten, den Bereich weiträumig zu meiden.

Eine Person wurde bereits festgenommen, berichten der „Express“ und der „Kölner Stadtanzeiger“. Weitere Personen, die mutmaßlich in die Auseinandersetzung verwickelt waren, seien auf der Flucht. „Wir gehen derzeit davon aus, dass ein Auto mit einem Mann und einer Frau flüchtig ist und dass ein Mann zu Fuß in Richtung Rhein geflohen ist“, sagte ein Sprecher der Polizei dem „Express“.

Von RND