Mount Olive

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Kipplaster sind im US-Staat New Jersey mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Behörden erklärten, der Bus sei in Stücke gerissen worden und auf die Seite gestürzt. Bei den Todesopfern handelte es sich um einen Schüler und einen Lehrer. Mehr als 40 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter auch der Fahrer des Lasters.

Zur Galerie Zwei Tote und mehr als 40 Verletzte – das ist die Bilanz eines schweren Unfalls im US-Bundesstaat New Jersey.

Zu dem Unglück kam es auf der Interstate 80 in Mount Olive, etwa 80 Kilometer westlich von New York. „Es ist eine schreckliche Szene“, erklärte der Bürgermeister von Mount Olive, Rob Greenbaum.

Der Bus sollte den Behörden zufolge Schüler der East Brook Middle School für einen Ausflug ins historische Waterloo Village bringen. In dem Bus befanden sich 38 Schüler und sieben Erwachsene. Zwei andere Busse kehrten zur Schule zurück, wo die Kinder ihre Eltern trafen. Zur genauen Zahl der Opfer äußerten sich die Behörden nicht.

Von RND/ap