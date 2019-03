Glinde

Bei einer Aufräumaktion in einem Wald in Glinde ( Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Schüler am Freitag die Leiche eines Säuglings gefunden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck nahmen Ermittlungen zur Identität des Babys und zur Todesursache auf, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Lübeck weiter sagte. Das tote Kind habe in der Nähe eines Schulzentrums im Freien gelegen. Es werde geklärt, ob ein Fremdverschulden vorliege.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion im Lübecker Institut für Rechtsmedizin an. Wann das Ergebnis vorliegen werde, konnte die Sprecherin nicht sagen. Wegen des frühen Ermittlungsstandes könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, auch nicht zum Geschlecht des Kindes.

Säugling lag unter Handtuch

Die Polizei sperrte das Waldstück direkt am Schulzentrum großflächig ab. Der Fundort lag etwa 50 bis 100 Meter abseits von einem Weg. Nach Informationen der „Lübecker Nachrichten“ fanden die Kinder beim Müllsammeln offenbar ein Handtuch, unter dem der tote Säugling lag. Wie lange der Leichnam dort schon gelegen hatte, war unklar.

Die „Kieler Nachrichten“ (online) berichteten, nach dem Fund hätten sich Lehrer und ein Kriseninterventionsteam um die Schüler gekümmert. Zu dem Schulzentrum der Gemeinde am östlichen Hamburger Stadtrand gehören eine Gemeinschaftsschule und ein Gymnasium.

Von RND/dpa