Aller guten Dinge sind Drei: Nachdem der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Hochzeit mit seiner Frau Soyeon Schröder-Kim zuletzt im Oktober in Berlin mit 150 Leuten gefeiert hat – das Paar hatte sich im Mai in Seoul das „Ja“-Wort gegeben – haben sie nun wieder gefeiert, diesmal mit 400 Gästen in Seoul, wie die „Bunte“ berichtet.

Seoul ist die Heimat von Schröders südkoreanischer Frau. Und da haben die beiden es noch mal krachen lassen: Das Paar feierte in der 10-Millionen-Metropole im „Hyatt“-Hotel. Aufgetischt für die zahlreichen Gäste wurden koreanisch-internationale Spezialitäten, unter anderem Bulgogi. Das marinierte Rindfleisch gilt in der koreanischen Küche als Festtagsgericht.

Soyeon Schröder-Kim im weißen Kleid, Gerhard Schröder im Smoking

Während die Braut bei der Feier in Berlin eine traditionellen südkoreanische Tracht getragen hatte, wählte sie in Seoul ein bodenlanges, besticktes, weißes Seidenkleid. Schröder kam im schwarzen Smoking. Zu Gast war unter anderem auch der frühere „Zeit“-Herausgeber Theo Sommer, der mit dem Paar befreundet ist. „Ich erlebte Soyeon von Anbeginn als aufgeschlossene, selbstbewusste, moderne Frau – eine schöne Frau auch, was dir, Gerhard, offenbar auch aufgefallen ist“, sagte er der „Bunten“ zufolge in einer an das Paar gerichteten Rede.

Es folgten erneute Flitterwochen – zuvor war das Paar schon durch Ostdeutschland gereist –, diesmal durch den Südwesten Koreas. Sie besuchten unter anderem den buddhistischen Tempel Bulguksa in der Stadt Gyeongju, die Gedenkstätte für den demokratischen Aufstand in Gwangju und das traditionelle Dorf Hahoe, das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Von RND/hsc