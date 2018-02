Schon gehört?

Hannover. Toby Baier will seine Hörer gesünder machen, indem er sie ermüdet. Einmal die Woche, meistens mittwochs, legt er sich dazu auf sein Sofa in Kakenstorf, Niedersachsen, und erzählt Tausenden aus seinem Alltag. Vom jährlichen Truthahnfrittieren oder morschen Terrassendielen zum Beispiel. Dazu gibt’s ein Rilke-Gedicht der Woche und Lektüre nach Interesse – oft Kant, aber nicht immer.

Denn Baier will eine Einschlafhilfe für die sein, die das alleine nicht schaffen. Valium fürs Volk– nur ohne Risiken und Nebenwirkungen, stattdessen in Podcastform. Den Kommentaren auf seinem Blog zu urteilen geht seine Idee auf: Baiers ausschweifenden Erzählungen, die kein Detail und keinen Randaspekt ungestreift lassen, schließen selbst Rastlosen die Augen. Entsprechend beliebt ist sein “Einschlafen-Podcast“.

Der ist nur einer aus einer immer üppigeren Auswahl einer immer üppigeren Podcaster-Szene. Einige der Hörformate sind als Tagebücher konzipiert, andere finden als Interview statt, die meisten widmen sich bestimmten Themen – Grillen genauso wie Skaten, Häkeln genauso wie dem Züchten von Salzwasserfischen.

Rund 8500 Stunden Audio-Podcasts entstehen laut Datenanalyst Dirk Primbs derzeit im Monat, hochgeladen von mehr als 4000 Podcastern. Die meisten dieser Podcaster kamen erst in den vergangen zwei Jahren. Denn das Massenphänomen Podcast ist ein relativ junges.

Toby Baier hingegen ist schon seit 2010 dabei. “Damals war meine Tochter gerade drei“ sagt er. “Jeden Abend habe ich ihr vor dem Einschlafen vorgelesen, immer dieselben Bücher. “ Als sie vom Immergleichen irgendwann genug hatte, entschied sich Baier, die Bücher einzusprechen, damit seine Tochter sie später noch einmal anhören kann.

Toby Baier in seinem “Studio“: Einige seiner Podcasts werden mehr als 50 000-mal heruntergeladen Quelle: Heinrichs

Er fand Gefallen daran und begann seine ruhigen, monoton gesprochenen Einschlafhilfen auch für andere aufzunehmen. Zwar hörte in den ersten Wochen kaum einer hin, aber schon nach einem Jahr hatte Baier die 100 ersten treuen Hörer. Heute werden einige seiner Podcasts mehr als 50 000-mal runtergeladen, beim Musikstreamingdienst Spotify kommen noch bis zu 40 000 Aufrufe obendrauf.

Die Zahlen sind auch deshalb so exponentiell gestiegen, weil sowohl das Angebot von als auch die Nachfrage nach Podcasts in den vergangenen anderthalb Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebten. Allein Spotify, das sich mit genauen Abrufzahlen bedeckt hält, verkündet einen Anstieg der Podcast-Hörer allein 2017 um 200 Prozent. 500 Podcast-Angebote bietet Spotify derzeit, Tendenz steigend. “Wöchentlich kommen neue Formate von neuen Partnern hinzu“, sagt Daniel Nikolaou.

Die Konkurrenten Amazon und Deezer haben die steigende Podcast-Begeisterung ebenfalls erkannt und gaben Eigenproduktionen in Auftrag. Der Einsatz ist üppig: Laut Branchenmagazin medium will Amazon bis Ende 2018 einen siebenstelligen Betrag investieren.

“Schon der dritte angebliche Hype“

Auch etablierte Medien wie der Spiegel und die Zeit produzieren seit einigen Monaten eigene Podcasts und bewerben diese großzügig. Die ARD, deren Rundfunkanstalten seit jeher Podcasts-Formate fürs Radio produzieren, bietet diese nun ebenfalls gesammelt in einer App an. Mit Viertausendhertz gründete sich 2016 zudem das erste professionelle Podcastlabel.

Auch Toby Baier erweitert sein Angebot. Von seinem Sofa in Kakenstorf aus produziert er mittlerweile sechs weitere Formate. Zusammen mit seiner Tochter, Freunden oder weiterhin allein. Darin trifft er Bundestagsabgeordnete der zweiten Reihe, philosophiert oder testet Kartoffelchips. Doch trotz des Wachstums seines und anderer Podcasts will Baier an den Durchbruch des Formats noch nicht so recht glauben.

“Das ist jetzt schon der dritte angebliche Hype, den ich erlebe“, sagt er. “Als der iPod auf den Markt kam, sagten alle: Jetzt kommt der Podcast. Als das Smartphone kam, taten sie es wieder. Und jetzt, da in den USA Podcasts so gut ankommen, ein drittes Mal.“