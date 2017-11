Schön angepasst

Modetrend Uniform

Uniformen machen Mode: Für Soldaten entworfene Modelle wie die derzeit angesagte Bomberjacke erobern regelmäßig zivile Kleiderschränke. Modisch gesehen ist das eine sichere Sache.

Hannover. Die Invasion der Bomberjacke hat diesen Herbst ihren Höhepunkt erreicht. In Samt, Satin und Nylon dominiert sie sowohl in der Damen- als auch in der Herren- und Kindermode. Vom Luxuslabel bis zum Textildiscounter ist das Kleidungsstück in mal sportlicher, mal eleganter Ausführung zu haben.

Dabei ist der taillenkurze Blouson mit Reißverschluss, der mit seiner Aufgeplustertheit ein breites Kreuz und starke Arme vorgaukelt, keineswegs eine brandneue Schöpfung der Modeszene, sondern hat seinen Ursprung in der Ausstattung von Soldaten. Wie kaum ein zweites Relikt aus der Geschichte der Militäruniform ist die Bomberjacke jedoch negativ besetzt – als Markenzeichen von Skinheads und Neonazis. Dass es ihr dennoch gelungen ist, Millionen von Kleiderschränken zu erobern, liegt vor allem an Raf Simons. Seit fast zwei Jahrzehnten interpretiert er die Bomberjacke immer wieder neu.

Der belgische Designer, der im vergangenen Jahr als Kreativdirektor von Dior zu Calvin Klein wechselte, wählt für seine Schauen gern junge Leute von der Straße als Models aus und bedient sich für seine Entwürfe häufig bei Subkulturen. Der Bomberjacke verhalf er zur Jahrtausendwende mit seinem von der Hardcore-Techno-Szene “Gabber“ inspirierten Modell “The Pyramid“ zu Kultstatus. Das “Gabber“-Outfit wiederum orientiert sich stark an Skinhead-Attributen.