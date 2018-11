London

Die Warnung der Londoner Polizei ist eindringlich: Moped-Kriminalität können zu jeder Tages- und Nachtzeit vorkommen. Manch ein Dieb, der vom Sitz eines solchen Gefährts aus operiert, bringe es auf 30 gestohlene Handys binnen einer Stunde, heißt es in einem Statement der Ordnungshüter. Gefährdet seien etwa Passanten, die eine U-Bahn-Station verlassen.

Tausende solcher Taten hat die Polizei in der britischen Hauptstadt im vergangenen Jahr gezählt. Doch am Freitag nun hat sie ihre Strategie dagegen vorgestellt. In einem Video, das allein auf Twitter schon mehr als 250.000 Aufrufe hat, ist zu sehen, auf was sich die Kleinkriminellen auf dem Moped-Sitz nun einstellen müssen: In mehreren Szenen ist zu sehen, wie Polizei-Autos Mopeds rammen und so zum Stillstand bringen. In anderen Sequenzen stürzen die Verdächtigen bei Verfolgungsjagden von allein und landen auf der Straße. Die Kameras in den Polizeiautos haben jeweils auch gefilmt, dass die Kriminellen relativ unverletzt von der Straße aufgestanden sind.

Video: Polizei rammt Moped-Diebe

Das Signal, das die Polizei mit den Videos senden will: „Wir werden bei jeder Gelegenheit gegen Moped-Diebe vorgehen“, sagt eine leitende Polizisten laut einer Mitteilung. Sie will auch einer offenbar falschen Hoffnung der Kriminellen entgegentreten: Die Polizei gehe auch gegen Moped-Kriminelle vor, wenn sie ohne Helm unterwegs seien.

Mit den Videos veröffentlichte die Londoner Polizei auch den Hinweis, dass solch riskante Manöver nur von speziell trainierten Fahrern angewandt würden. Die Polizei nutzt nach eigenen Angaben aber auch weitaus harmlosere Strategien gegen Moped-Diebe, etwa DNA-Marker und Geräte, die automatisch die Luft aus Moped-Reifen entweichen lassen können.

Zahl der Taten schon deutlich gesunken

Nach den Zahlen der Londoner Polizei zeigt die Strategie schon eine deutliche Wirkung. Zuletzt sei die Zahl der von Mopeds aus verübten Verbrechen um mehr als ein Drittel gesunken. Ähnliches gilt für die Zahl gestohlener Mopeds. „Wir hoffen, dass potenzielle Täter nun zweimal überlegen, bevor sie kriminell werden“, teilt die Polizei mit. Ja, das sollten sie.

Von pach/RND