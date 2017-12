Schneegestöber behindert Bergung von Flugzeug

Bei starkem Schneetreiben setzten die Rettungskräfte die Bergungsarbeiten in der Nacht zum Freitag fort. © dpa

Flugzeugabsturz am Bodensee

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs bei Ravensburg ging die Bergung in der Nacht zum Freitag weiter. Dabei erschwerte starkes Schneetreiben die Arbeit der Einsatzkräfte. Die Absturzursache ist weiterhin unklar. Medienberichte zufolge gab es drei Tote.

Ravensburg. Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Baden-Württemberg mit drei Toten haben Wind und Schnee die Bergungsarbeiten in der Nacht zum Freitag erschwert. Während der Nacht ging der Einsatz trotz der widrigen Witterungsbedingungen zunächst weiter. Am frühen Morgen mussten die Bergungsarbeiten wegen starker Schneefälle dann vorübergehend eingestellt werden. „Die Ermittlungen sind erst einmal ins Stocken geraten“, sagte ein Polizeisprecher. Über die Absturzstelle habe sich eine dichte Schneedecke gelegt.

Neue Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes gab es zunächst nicht. Auch die Identität der Getöteten war noch nicht abschließend geklärt. Es handele sich aber um drei Männer, sagte ein Polizeisprecher Medienberichten zufolge. Die Polizei wollte diese Angabe in der Nacht allerdings zunächst nicht bestätigen.

Am Donnerstagabend war die Cessna in einem schwer zugänglichen Wald im baden-württembergischen Kreis Ravensburg abgestürzt, die Polizei hatte danach drei Tote entdeckt. „Wir gehen davon aus, dass es sich um die Insassen handelt“, sagte ein Sprecher.

Von RND/dpa