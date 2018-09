Hannover

Der Sommer liegt in den letzten Zügen: Am Donnerstag bringt er in Teilen von Deutschland noch einmal Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad im Bergland und bis zu 31 Grad in der Vorderpfalz. Dann aber wird das Wetter herbstlicher: In der Nacht zum Freitag frischt der Wind deutlich auf, im Bergland kommt es zu teils starken bis stürmischen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte.

Auch im Norden und Osten von Deutschland ist dann Schluss mit Sommer. Wobei der östliche Teil der Republik noch etwas länger von den hohen Temperaturen hat, erst in der Nacht auf Samstag kommt hier das herbstliche Wetter an.

Am Samstag sinken die Höchsttemperaturen auf Werte zwischen 15 und 20 Grad. Geht es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes, kommt der Sommer in diesem Jahr auch nicht mehr zurück.

Gebietsweise drohen zum Wochenende auch starke Gewitter.

Von RND/mrz