Erfurt

Er wollte wohl gar nichts Wertvolles klauen, sondern einfach ein bisschen im Hotel entspannen: Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag in Erfurt erst den Schlüssel zu einem Hotelzimmer gestohlen und sich dann dort einquartiert. Der Diebstahl flog auf, weil der Schlüssel fehlte, als der eigentliche Gast in sein Zimmer wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eine Hotelmitarbeiterin ging also am Donnerstagabend zu dem Zimmer und fand dort den Einbrecher vor, der es sich bequem gemacht hatte. Zuvor hatte er sich noch an der Minibar bedient. Er floh zunächst, konnte aber kurz danach von der Polizei gefasst werden.

Die Beamten fanden eine geringe Menge Drogen bei ihm. Gegen den Täter wird jetzt wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von RND/dpa