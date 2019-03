Gau-Bickelheim

Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut ist ein 37-jähriger Lastwagenfahrer auf der Bundesautobahn 61 bei Gau-Bickelheim ( Landkreis Alzey-Worms) von der Polizei gestoppt worden. Der Mann sei am Montagabend mit seinem Laster starke Schlangenlinien gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei fuhr er zwischen rechtem Fahrstreifen und der Standspur hin und her und wäre mehrere Male fast gegen die Leitplanke gestoßen. Ein anderer Autofahrer hatte die Beamten alarmiert.

Bei der Kontrolle auf einem Parkplatz fiel der 37-Jährige fast aus seinem Führerhaus. Er bestritt, getrunken zu haben und führte seine Ausfallerscheinungen auf die - ebenfalls unerlaubte - Benutzung seines Handy zurück. Ein Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

