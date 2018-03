Schlagerstar Heino geht in Rente

Nach 50 Jahren

Das Seniorenalter hat Heino längst erreicht. Doch ans Aufhören hat der Schlagerstar nicht gedacht – bis jetzt: Der 79-Jährige hat das Ende seiner Karriere verkündet. Doch für seine Fans hat er noch ein Abschiedsgeschenk.

Berlin. Mehr als 50 Jahre lang steht er nun schon auf der Bühne. Doch damit soll bald Schluss sein: Schlagersänger Heino hat das Ende seiner Musikkarriere verkündet. Nach seinem 80. Geburtstag will sich der Musiker aber persönlich von seinen Fans verabschieden: Heino geht im kommenden Frühjahr ein letztes Mal auf Tour.

Das teilte das Management des Schlagersängers auf Facebook mit. Demnach arbeitet der Blondschopf mit der Sonnenbrille derzeit an einem neuen Studioalbum. Ich möchte allen meinen Fans mitteilen, dass ich super glücklich bin mit dem, was wir da gerade im Studio aufnehmen“, lässt Heino seine Fans wissen. „Die neuen Lieder sind großartig, ich werde garantiert einige von ihnen in mein kommendes Programm einbauen.“

Sein wohl größter Hit ist der Schlager „Blau blüht der Enzian“ aus dem Jahr 1972. Sein Bühnendebüt hatte Heinz Georg Kramm, wie Heino mit bürgerlichem Namen heißt, bereits 1965. In den folgenden Jahren nahm der gelernte Bäcker und Konditor 1000 Lieder auf, war häufig in TV-Shows wie „ZDF-Hitparade“ zu sehen und verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger.

Seine bisher kommerziell erfolgreichste CD ist aber nicht der „Enzian“: Das einzige Heino-Album, das es bisher auf Platz 1 der Charts schaffte, ist die Platte „Mit freundlichen Grüßen“aus dem Jahr 2013. Darauf interpretiert der Schlagerstar bekannte Rock- und Popnummern etwa von Ramstein, den Ärzten oder Clueso.

Termine der Abschiedstour 01.03.2019 Nürnberg, Hirsch 02.03.2019 München, Backstage Werk 08.03.2019 Eindhoven, Effenaar 09.03.2019 Hamburg, Große Freiheit 36 14.03.2019 Zürich, Volkshaus 15.03.2019 Stuttgart, LKA Longhorn 16.03.2019 Mannheim, MS Connexion 29.03.2019 Oberhausen, Turbinenhalle II 30.03.2019 Köln, Live Music Hall

