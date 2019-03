Lohmar

Mit Schlagern wie „Ein Mädchen für immer“ kam Peter Orloff in den 1970er Jahren in die Charts. Doch zu richtigen Hits wurden Lieder, die er für andere schrieb: „Du“, gesungen von Peter Maffay, und Bernd Clüvers „Der Junge mit der Mundharmonika“ sind bis heute Ohrwürmer. Deren Schöpfer Orloff wird an diesem Dienstag (12. März) 75 Jahre alt. Seinen Geburtstag will er mit Freunden und Wegbegleitern feiern.

Nachdem es länger ruhig um ihn war, brachte der in Overath bei Köln lebende Orloff sich jüngst auf ganz andere Weise wieder in Erinnerung: Er ging als Kandidat ins RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Dort trotzte er ekligem Schleim und gefährlichem Getier und erreichte schließlich den dritten Platz.

Orloff-Familie schaut auf lange Chor-Tradition zurück

Orloffs Vater Nikolai hatte in den 1930er Jahren den Schwarzmeer Kosaken-Chor mitgegründet und geleitet. Sohn Peter sang dort bereits als 14-Jähriger mit. Später übernahm er selbst die Leitung, tritt mit dem Chor bis heute vor allem in Kirchen auf.

Auch bei Orloffs Geburtstagsfeier in Lohmar – einem Nachbarort von Overath – wollen „seine“ Kosaken ihm ein Ständchen bringen. Außerdem werden zu der Party nach Angaben seines Managements Gäste wie Heino und Ehefrau Hannelore und Schlagersänger Chris Andrews erwartet.

Von RND/dpa