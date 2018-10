Utrecht

In den Niederlanden ist es am Freitagmittag offenbar zu einem größeren Zwischenfall gekommen. Nach Informationen des RND wurden alle Züge, die von Deutschland aus kommend in Richtung Amsterdam unterwegs waren, in Utrecht gestoppt. Laut eine Durchsage in einem ICE von Frankfurt/Main nach Amsterdam soll es in der Nähe der Strecke zu Schüssen gekommen sein.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Deutsche Bahn bestätigte gegenüber dem RND lediglich, dass alle Züge in Utrecht gestoppt wurden und es zu einem Polizeieinsatz gekommen sei.

Holländische Medien bestätigen den Vorfall, schreiben davon, dass ein Polizist einem Verdächtigen ins Bein geschossen habe. RTV Utrecht bestätigte zudem, dass an der Station Breukelen zahlreiche Polizisten im Einsatz seien.

Von RND