Berlin

Seit dem 9. September ist der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Sänger Daniel Kaiser-Küblböck verschwunden. Der 33-Jährige soll während einer Reise von Hamburg nach New York von Bord der AIDAluna gesprungen sein. Nach mehrtägiger Suche im eiskalten Atlantik stellte die kanadische Küstenwache ihre Arbeit ein, seither gilt der Sänger als vermisst. Jetzt hat seine Schauspielschule, das Europäische Theaterinstitut ( ETI) in Berlin, ihrem vermissten Schüler gedacht.

„Wir vermissen unseren Schüler Daniel Kaiser-Küblböck “

Zum Abschlusstag seines Jahrgangs hat die Schauspielschule mit einer rührenden Geste auf das tragische Verschwinden von Daniel Kaiser-Küblböck reagiert. Auf ihrer Homepage veröffentlichte die ETI eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des Sängers, daneben stehen die Zeilen: „Wir vermissen unseren Schüler Daniel Kaiser-Küblböck, der am 30. November 2018 seine Ausbildung am ETI Berlin beendet hätte.“

Schauspielschule Küblböck Quelle: Screenshot

Wie seine Mitschüler auch hätte Daniel Kaiser-Küblböck in diesen Tagen sein Abschlusszeugnis in den Händen halten sollen. Doch die Zeit an der Schauspielschule soll für den exzentrischen Künstler nicht immer einfach gewesen sein. Noch vor seinem Tod kursierten im Internet Mobbing-Gerüchte. Auf der Facebook-Seite des Daniel-Küblböck-Fanclubs ist ein mutmaßliches Schreiben des Künstlers aufgetaucht, in dem er schwere Vorwürfe gegen seine Schule erhebt. „Dieses monatelange Mobbing an meiner Schule (und) in meiner Klasse hat mich doch zutiefst in meiner Seele erschüttert“, heißt es in dem am 3. August veröffentlichten Brief.

Schule wies Mobbingvorwürfe zurück

Die Schauspielschule wies die Vorwürfe jedoch zurück. „Die Behauptung über Mobbing an unserer Schule weisen wir strikt zurück“, ließ das ETI mitteilen. Gegenüber der „Bild“ sprach Schulleiter Robert Mau davon, dass sein Schüler Kaiser-Küblböck zuletzt zunehmend schwierig gewesen sei. „Er war aggressiv und unzuverlässig. Mehrere Male habe ich ihm zu einer Therapie geraten. Aber er blockte ab“, so der ETI-Vorsitzende zu „Bild“. Und weiter: „Daniel gehört zu dieser Klasse und zu unserer Schule. (...) Es ist für uns selbstverständlich, ihn in die Absolventengalerie aufzunehmen.“

Von RND/mat