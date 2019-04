Los Angeles

Schauspielerin und Model Stefanie Sherk ist im Alter von nur 37 Jahren „friedlich eingeschlafen“, wie ihr Ehemann, der mexikanische Schauspieler Demian Bichir, „mit unvorstellbarem Schmerz“ auf Instagram mitteilt. Die Kanadierin ist demnach bereits am 20. April verstorben.

„Es war die traurigste und schwierigste Zeit in unseren Leben. Stefanies wunderschöne, engelsgleiche und talentierte Präsenz wird enorm vermisst werden“, heißt es weiter. Zur Todesursache seiner großen Liebe schreibt er nichts, er bittet aber um Verständnis, dass die Familie nun ihre Ruhe haben wolle.

Diane Kruger kondoliert

Sherk war in der Serie „Hashtag“ zu sehen und hatte auch kleine Rollen im Film „Valentinstag“ sowie in „ CSI Miami“. Ansonsten arbeitete sie als Model. Mit ihrem Ehemann war Sherk seit 2011 liiert, für seine Rolle in „A Better Life“ war er für einen Oscar nominiert.

Die deutsche Schauspielerin Diane Kruger kommentierte auf Instagram: „Oh Demian, Es tut mir so leid. Ich sende dir so viel Liebe in dieser schwierigen Zeit.“ Fünf Herzen enden den Beitrag. „Zoolander“-Schauspielerin Mădălina Diana Ghenea war ebenfalls unter den mehr als 1500 Menschen, die kondolierten. „Ein Engel, der zu früh gegangen ist“, schrieb sie. „ Grand Hotel“-Darsteller Bryan Craig schrieb, er wolle Sherk in seine Gebete einschließen.

Von RND/msk