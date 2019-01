Hannover

Calling Kutcher: Der berühmte Schauspieler aus den USA hat am Dienstag bei Twitter seine Telefonnummer gepostet. Wie die Zeitschrift „People“ berichtet, teilte er seinen Fans mit: „Ich vermisse es, eine echte Verbindung zu echten Menschen zu haben.“

Von jetzt an könne man ihm einfach eine SMS schreiben. Die Sache hat nur einen Haken: „Ich werde nicht in der Lage sein, auf alle zu reagieren, aber zumindest können wir für uns gegenseitig real sein“, kündigte der 40-Jährige am Dienstag an.

Zu viele Fans auf einmal simsen Ashton Kutcher

Das Angebot haben dann wohl auch viele seiner Follower angenommen – zu viele. Denn einige Stunden später löschte er den Tweet wieder, weil er unzählige Nachrichten erhielt. Eine Überraschung ist das nicht. Über 18 Millionen Menschen folgen dem Star auf Twitter. Er kündigte an, bald wieder zu posten.

Ashton Kutcher wurde bekannt durch seine Rollen in diversen Komödien wie „Love Vegas“ (2008) und „Freundschaft Plus“ (2011). Seit 2016 spielt er in der Sitkom „The Ranch“ die Rolle eines Ex-Football-Spielers, der für die Familie die Ranch seines Vaters übernimmt.

Von RND/ sbu