Schauspieler und Sänger David Cassidy gestorben

Fort Lauderdale. Der Sänger und Schauspieler David Cassidy ist am Dienstag im Alter von 67 Jahren gestorben. Das teilte Cassidys Sprecherin Jo-Ann Geffen mit. „David starb im umgeben von denen, die er liebte, mit Freude in seinem Herzen und drei von den Schmerzen, die ihn so lange im Griff hatten“, sagte Geffen. Sie bedankte sich für die Unterstützung für den Schauspieler. Auch Cassidys Neffe meldete sich via Twitter zu Wort „Ich danke Gott für die Freude, die er vielen Millionen Menschen gebracht hat.“

My uncle David Cassidy has sadly passed away tonight... & in the process of mourning I can't help but thank God for the joy that he brought to countless millions of people! I don't think I'm alone in saying that we will all miss him. God Speed!