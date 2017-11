John Hillerman und Betty White bei den Emmy Awards 1985.

Bekannt aus „Magnum“

Schauspieler John Hillerman gestorben

Schauspieler John Hillerman ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte sein Neffe am Donnerstag mit. Bekannt war er vor allem für seine Rolle als Wichtigtuer Higgins in der TV-Serie „Magnum“ in den 1980er Jahren.