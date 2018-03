San Francisco verbietet Pelz-Verkauf

San Francisco. Die größte US-Stadt engagiert sich für den Tierschutz: Ab dem 1. Januar 2020 tritt in San Francisco ein Verbot in Kraft, das den Verkauf von Pelzwaren im gesamten Stadtgebiet untersagt. Bis zum Jahresbeginn 2020 dürfen Händler ihre Restbestände noch verkaufen, danach ist Schluss. Katy Tang, Mitglied der Stadtregierung, die sich für das Verbot einsetzte, begrüßte die Entscheidung auf Twitter.

Speaking on behalf of those with no voice, my colleagues just voted 10-0 to support my ban on the sale of new fur apparel & accessories beginning 1/1/19. No more profiting off the literal backs of animals - #furreal. pic.twitter.com/TEguEnybB7