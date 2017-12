Sängerin muss nach freizügigem Video ins Gefängnis

Ägypten

Leich bekleidet steht sie vor einer Schulklasse, leckt an einem Apfel, gießt Milch über eine Banane: Für ihr freizügiges Video ist die ägyptische Sängerin Shyma zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Doch die junge Frau will das nicht hinnehmen.

Kairo. Eine ägyptische Sängerin wehrt sich gegen eine zweijährige Haftstrafe, die sie wegen eines aufreizenden Popvideos verbüßen soll. Die 25 Jahre alte Shyma war im vergangenen Monat verhaftet worden, weil der Clip angeblich sexuelle Begierden auslöst.

Ein Gericht verurteilte sie in dieser Woche wegen Anstachelung zu unsittlichem Verhalten zu zwei Jahren Haft. Über die von der Sängerin eingelegte Berufung werde nun am 1. Januar verhandelt, meldete die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram am Mittwoch.

In dem Popvideo ist die leicht bekleidete Sängerin vor einer Schulklasse aus Männern zu sehen. Sie leckt mit tiefrot geschminkten Lippen an einem Apfel und isst eine Banane. Dazu macht sie anzügliche Gesten.

Unter konservativen Ägyptern löste das Video große Empörung aus. Al-Ahram zufolge erklärte Shyma, verantwortlich für die Posen sei der Regisseur des Videos. Dieser wurde in Abwesenheit ebenfalls zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Von RND/dpa/iro