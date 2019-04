Stuttgart

Sänger Max Mutzke (37, „Can't wait until tonight“) kann mit sozialen Medien nichts anfangen. „Alles was mit sozialen Medien zu tun hat, interessiert mich überhaupt nicht“, sagte der Baden-Württemberger am Montag. Die sozialen Netzwerke seien für ihn abschreckend.

„Auch diese Selfie-Kultur gefällt mir nicht“, sagte Mutzke. Sie sei wahnsinnig egozentrisch. Man habe immer das Gefühl, dass alle Menschen ein perfektes Leben hätten – nur man selbst nicht.

Lieber in echt berühren und miteinander sprechen

„Ich hab so Bock auf den Kontakt, dass man sich berühren und sehen kann und miteinander sprechen kann“, sagte Mutzke. Vor kurzem musste er einen zweitägigen Social-Media-Workshop machen. Nachdem er anschließend einen Monat lang nichts auf Instagram veröffentlicht hatte, entschied er sich aber, es einfach sein zu lassen.

Der 37-Jährige nahm an einer Castingshow von Stefan Raab teil und wurde schließlich mit seinem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2004 (Platz 8) bekannt. Seitdem veröffentlichte er sieben Alben. Aktuell ist Mutzke mit dem Album „Colors“ auf Deutschlandtournee.

Von RND/dpa