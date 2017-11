Russland will McDonald’s zum „Agenten“ erklären

Propaganda-Essen

Jetzt greifen die Russen durch. Fastfood-Restaurants würden die Gesundheit der russischen Bevölkerung gefährden, so ein 26-jähriger Abgeordneter des Parlaments. Einem Bericht der „Moscow Times“ zufolge sollen die Unternehmen als „ausländische Agenten“ deklariert werden.

Moskau. Sie sind schon brandgefährlich. Vieles gart in 175 Grad heißem Fritteusenfett, überall belauern Kameras Mitarbeiter und Gäste – Fastfood-Restaurants haben gewisse Imageprobleme. In Moskau unterstellt man den Ketten aus den USA jetzt sogar staatsfeindliche Umtriebe: Die Unternehmen wollen die lebenswichtigen Adern des rotgefärbten Herzens von Mütterchen Russland mit westlichem Fett verstopfen! Daher hat der Parlamentarier Boris Chernyshov einen Gesetzesantrag auf den Weg gebracht, wonach Ketten wie McDonald’s oder Kentucky Fried Chicken als „ausländische Agenten“ eingestuft werden sollen.

Wie die „Moscow Times“ berichtet, glaubt Chernyshov, mit Burgern und Chicken Wings werde gezielt der russischen Bevölkerung geschadet. Außerdem würden die Gerichte als gesünder beworben, als sie tatsächlich sind. Sollte Chernyshovs Ansinnen Erfolg haben, drohten den Unternehmen unter anderem höhere bürokratische Hürden bei Zulassungen – russischer Burgerprotektionismus sozusagen. Hintergrund des Vorschlags ist ein neues Gesetz, das es Russland erlaubt, Medien, die mit „ausländischen“ Mitteln finanziert werden, als Agenten zu registrieren. Eine ähnliche Registrierungsmaßnahme gegen den russischen Fernsehsender RT hatten zuvor die USA durchgeführt mit der Begründung, RT verbreite russische Propaganda.

Nachdem der russische Kampf gegen ausländische Berichterstattung also auf das nächsthöhere Level gehoben wurde, ist jetzt offenbar die Zeit für die Verteidigung der Volksgesundheit gekommen. Mit einem bemerkenswerten Vorreiter: Chernyshov ist 26 Jahre alt – ein Alter, in dem eine so heftige Abneigung gegen fettiges, schnelles Essen eher erstaunt. Aber da ist die scheinbare Vaterlandsliebe wohl größer als der jugendliche Heißhunger. Zudem zeigt der Blick auf die vielen übergewichtigen US-Bürger, dass Fastfood wirklich ein Angriff ist. Jedenfalls auf die Fitness.

Von Jan Heemann / RND