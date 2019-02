Leipzig

Fast eine Woche ist rum, seitdem der russische Discounter „ Mere“ eröffnet hat. Doch der Ansturm bleibt am Montag und Dienstag aus – Grund dafür ist eine vorübergehende Schließung des Ladens, wie die „ Leipziger Volkszeitung“ berichtet.

„Wir haben sehr schnell reagiert, doch mussten wir feststellen, dass unsere Lieferanten auch eine Vorlaufzeit benötigen“, steht auf einem Aushang am Discounter. Zwar habe „ Mere“ noch Ware, aber nicht das, was die Kunden wollen, erklärte Personalmanagerin Julia Gradwohl. Was genau fehlt, konnte sie nicht mitteilen. Es gehöre zu der Politik der Firma TS-Markt, so wenig Information wie möglich preiszugeben.

Ab 6. Februar soll der Discounter wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten ab 9 Uhr geöffnet haben. „Wir wissen, dass wir damit keinen Umsatz machen und die Kunden verärgert sind, aber wir haben aus dieser Erfahrung gelernt“, so Gradwohl.

„Mere“ ist die erste Filiale in Deutschland. Die Mutterfirma Torgservis betreibt zahlreiche Discounter in Russland und möchte weitere 100 Läden in Deutschland eröffnen. Die Eröffnung hat vergangene Woche für Schlagzeilen gesorgt, da die Tochterfirma TS-Markt mit Tiefpreisen wirbt und Discountern wie Aldi damit den Kampf ansagt.

Von Nicole Grziwa