Los Angeles

Es ist keine drei Jahre her, dass sich Amber Heard und Johnny Depp haben scheiden lassen. Jetzt geht es in die nächste Runde vor Gericht. Wie „USA Today“ berichtet, verklagt Depp seine Ex auf 50 Millionen Dollar. Er beschuldigt sie der Verleumdung. Grund für die Klage soll ein im Dezember 2018 erschienener Gastbeitrag von Heard sein, die in der „ Washington Post“ von der Erfahrung mit häuslicher Gewalt berichtete.

Johnny Depp wird in dem Artikel zwar nicht namentlich genannt. In dem Satz „Vor zwei Jahren wurde ich dann zu einer repräsentativen Figur für häusliche Gewalt“ lässt sich allerdings einen Bezug zu dem 55 Jahre alten Schauspieler herstellen. Depps Anwälte beschuldigen Heard, die Karriere des Schauspielers beschädigen zu wollen. Der Vorwurf, Depp habe seine frühere Ehefrau geschlagen, sei falsch. Sie soll sogar die Täterin im Streit um häusliche Gewalt gewesen sein, und nicht etwa das Opfer.

Depp und Heard hatten nach nur 15 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht. Es folgte ein monatelanger Rosenkrieg. Im Mai 2016 endete der Streit außergerichtlich: Depp zahlte Heard sieben Millionen Dollar. Sie zog den Vorwurf zurück, Depp hätte häusliche Gewalt angewendet.

Von RND/dpa