Chemnitz

Was für ein rührender Aufruf. Die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) veröffentlichte am Mittwochmorgen einen Facebook-Beitrag, der nicht nur Kinderherzen berührt: Ein im Bus vergessener Teddybär sucht sein Zuhause.

„Hallo liebe Kinder“ sind die ersten Worte des Facebook-Posts, in dem aus der vermeintlichen Perspektive des Teddybären die Suche nach seinem Besitzer gestartet wurde. Das Kuscheltier wurde in der Linie 52 in Chemnitz liegen gelassen, nun habe der kleine Bär aber Heimweh und möchte zurück nach Hause.

Hallo liebe Kinder, ich war gestern mit der Linie 52 🚍 auf Achse und habe leider meine Ausstiegshaltestelle verpasst.... Gepostet von CVAG am Dienstag, 27. November 2018

Teddybär ist noch nicht wieder in seinem Zuhause

Laut CVAG konnte der kleine Kuschelbär auch am Donnerstagvormittag noch nicht seinem Besitzer zurückgegeben werden. Wer den Kuschelteddy oder seinen Besitzer kennt, kann sich bei der CVAG melden.

Von RND/liz